مدينة جزائرية تتصدر قائمة الـ TOP 15 للمدن الأكثر حرا في العالم

تصدرت مدينة جزائرية تصنيف الـ TOP 15 لأكثر المدن حرا في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة.

وفي آخر تحديث لموقع “Eldorado Weather” المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم تصدر مدينة حاسي مسعود قائمة المدن الأكثر حرا في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة لـ 49.1 درجة مئوبة.

ووفقا لذات الموقع مدينة توڨرت في المركز الثالث بـ48.9 درجة مئوية. فيما إحتلت مدينة أدرار المركز الرابع بـ 48.8 درجة مئوية في حين جاءت مدينة ورڨلة في المركز الخاس عشر بـ بـ 48.8 درجة مئوية. بينما مدينة الوادي صنفت في المركز العاشر بـ 48.4 درجة مئوية. وجاءت مدينة بسكرة في المرتبة الحادية عشر بـ 48.3 درجة مئوبة.

صنف ذات الموقع مدينة طاطاوين التونسية في المركز الخامس عشر والاخير من قائمة المدن الاكثر حرا في العالم بـ 48 درجة مئوية.