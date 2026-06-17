مدينة جزائرية الأشد حرا في العالم خلال 24 ساعة الأخيرة 

دخلت مدينة جزائرية قائمة المدن والمناطق الأشد والأكثر حرا في العالم، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع “Eldoradowheather”، المختص في الطقس عبر العالم احتلت مدينة أدرار المرتبة الأولى عالميا بدرجة حرارة بلغت 46.3 درجة مئوية.

كما دخلت مدينة إن صالح قائمة المدن الأكثر حرا في العالم في المرتبة الـ 4 بدرجة حرارة وصلت إلى 45.8 درجة مئوية.

في حين احتلت مدينة عين ازاوة بتمنراست المرتبة الـ 9 بدرجة حرارة وصلت إلى 45.3 درجة مئوية.