مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم

دخلت مدينتان جزائريتان، قائمة المدن والمناطق الأشد والأكثر حرا في العالم، خلال 24 ساعة الماضية.

ووفقا لموقع “Eldoradowheather”، المختص في الطقس عبر العالم احتلت مدينة “حاسي مسعود”، المرتبة الـ14 بدرجة حرارة بلغت 45.7 درجة مئوية.

كما دخلت مدينة ورڨلة قائمة المدن الأكثر حرا في العالم في المرتية الـ 15 بدرجة حرارة وصلت إلى 45.7 درجة مئوية.

وتصدر قائمة المدن والمناطق الأكثر حرا في العالم مدينة “بندر دير” بإيران بـ 48.2 درجة مئوية.