مدينتان جزائريتان تتصدران قائمة الـ TOP 15 للمدن الأكثر حرا في العالم

دخلت مدينتان جزائريتان، ضمن قائمة المدن الأكثر حرا على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وصنف موقع “Eldorado Weather” المتخصص في درجات الحرارة عبر العالم مدينة أدرار وبيدو 5 ببرج باجي مختارضمن الـ TOP 15 لأكثر المدن حرا في العالم.

وفي آخر تحديث لذات الموقع نجد مدينة عنابة بولاية أدرار الجزائرية في المركز الثالث بـ46.9 درجة مئوية. بينما مدينة بيدو 5 في المركز الثاني عشر بـ 46.6 درجة مئوية.

وتصدرت القائمة مقاطعة ام زميم العمانية بـ 47.2 درجة مئوية، متبوعة بمدينة سيبي الباكستانية بـ 47 درجة مئوية.

بينما جاءت في المركز الخامس عشر والاخير من قائمة المدن الاكثر حرا في العالم مدينة روهتاك الهندية بـ 46.5 درجة مئوية.