مدينتان جزائريتان ضمن قائمة المدن الأكثر حرا في العالم

صنف موقع “Eldoradowheather”، مدينتان جزائريتان، ضمن قائمة المدن والمناطق الأشد والأكثر حرا في العالم، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا للموقع المختص في الطقس عبر العالم إحتلت مدينة “أدرار”، المرتبة الـ7 ، بدرجة حرارة بلغت 47.9 درجة مئوية.

كما دخلت مدينة يبدون 5 بتمنغاست قائمة المدن الأكثر حرا في العالم في المرتية الـ 10 بدرجة حرارة وصلت إلى 47.6 درجة مئوية.

وتصدر قائمة المدن والمناطق الأكثر حرا في مدينة عبادان بإيران بـ 49 درجة مئوية.