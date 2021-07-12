مدينتا مليانة وخميس مليانة تغرقان في الظلام بعد انفجار أعقبه حريق في محطة توليد للكهرباء

عم ظلام دامس مدينتي خميس مليانة ومليانة وضواحيهما، بولاية عين الدفلى، ليلة أمس، في أعقاب انفجار عنيف وضخم، شهدته محطة لتوليد الكهرباء تقع قرب حي سكني.

وحسب مصادر محلية، فإن انفجارا ضخما دوى ليلة اليوم، في حدود الساعة التاسعة مساء، وسط حي “سوفاي”، وتحديدا بالقرب من حي الوئام، أين تقع محطة لتوليد الكهرباء تابعة لمجمع سونلغاز.

وأوضحت مصادر “النهار” أن الانفجار الضخم الذي سُمع دويه من على بعد كيلومترات، واعتقده بعض سكان المناطق المجاورة، هزة أرضية، قد أعقلبه حريق مهول، شب في محطة توليد الكهرباء.

ومباشرة بعد الحادث، عم الظلام شوارع وأحياء مدينة خميس مليانة، إلى جانب مدينة مليانة بأعالي جبل زكار، وبعض البلديات المحاذية الواقعة في الجهة الشرقية لإقليم ولاية عين الدفلى.

ورصدت كاميرات هواتف بعض المواطنين، جوانب من الحادث، حيث رصدت لقطات مصورة الانفجار وألسنة اللهب التي انتشرت بمحيط محطة توليد الكهرباء، فيما عم الذهول والدهشة وسط سكان المنطقة، خصوصا الأحياء السكنية القريبة من المحطة.

ويقطن بمدينتي خميس مليانة ومليانة والبلديات المجاورة، ما يزيد عن 200 ألف ساكن، الأمر الذي يعني مضاعفة معاناة سكان تلك المناطق، خصوصا مع موجة الحر التي تضرب المنطقة، والتي يكون أول المتضررين فيها كبار السن وذوو الأمراض المزمنة والمرضى بالمستشفيات.