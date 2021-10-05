مديوب:”هدفنا الأول هو بلوغ المونديال وأنا جاهز لتقديم الإضافة”

أكد مُدافع المُنتخب الوطني الجزائري عبد الجليل مديوب أن الهدف الرئيسي للخضر هو بلوغ مونديال قطر 2022.

وقال لاعب بوردو الفرنسي في المنطقة المُختلطة أمسية اليوم الثلاثاء.

“أنا سعيد جدا بالعودة مُجددا للمُنتخب الوطني الجزائري، نحن نعمل بجدية كبيرة تحسبا لمواجهتي النيجر ولا يوجد مُباراة سهلة في كرة القدم”.

“نحن نعمل من أجل تحقيق الفوز في المباراتين، أنا أعرف جميع اللاعبين تقريبا وحتى إيلان كبال أعرفه شخصيا بحكم أننا من نفس المنطقة في فرنسا”.

“الهدف الرئيسي موجود في رؤوسنا ونحن نعمل بكل جدية من أجل التأهل لمونديال قطر، بلماضي هو من يُحدد التشكيلة الأساسية وأنا جاهز لتقديم الإضافة في حال تم منحي الفرصة”.