مديوب يتجه لتجديد عقده مع بوردو

يتجه المدافع الدولي الجزائري عبد الجليل مديوب، لتجديد عقده مع ناديه الفرنسي بوردو، الناشط في الليغ1 الفرنسية.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن توصل مديوب إلى أرضية اتفاق مع مسؤولي بوردو، لتجديد عقده مع الفريق.

كما من المقرر أن يوقع الدولي الجزائري، خلال الأيام القليلة المقبلة على عقده الجديد، وترسيم بقائه في ناديه بوردو.

يذكر أن العقد الذي يربط عبد الجليل مديوب، مع بوردو، ينتهي شهر جوان القبل، ما يجعله حرا من أي ارتباط.

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