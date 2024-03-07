مديوني يجتمع مع الشركاء التجاريين المتواجدين بمطار الجزائر

عقد الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار سعيد مديوني، اجتماعا يوم أمس، مع الشركاء التجاريين المتواجدين على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين في حدث يعتبر هو الأول منذ تأسيس الشركة والذي دار في ظروف ممتازة.

وحسب بيان إدارة مطار الجزائر، فقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة مطالب الشركاء لا سيما سعر الإيجار.

وفي السياق ذاته، وعد الرئيس المدير العام بمراجعة إجراءات الإيجار.

كما طالب مديوني بتحسين جودة الخدمات التي تليق بمستوى المطارات والتي تكون وفق المعايير العالمية مع ابراز الأولوية المطلقة لإرضاء المستخدمين من خلال خفض أسعار المواد الأكثر استهلاكا كالماء والقهوة.