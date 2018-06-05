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مدّان :”لسنا بحاجة لتحفيز اللاعبين أمام البرتغال”

الرياضة
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مدّان :”لسنا بحاجة لتحفيز اللاعبين أمام البرتغال”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد مناجير المنتخب الوطني الأول، حكيم مدّان، بأن “مُحاربي الصحراء” سيكونون على أتم الإستعداد لمُلاقاة نظيرهم البرتغالي، بعد غد الخميس.

وقال مدّان بعد وصوله مُبكرا لـ”لشبونة” :”اللاعبون لن يكونوا بحاجة لتحفيز، لأنهم سيواجهون بطل أوروبا، وسيعملون على تقديم أفضل أداء ممكن”.

ليُضيف :”المعنويات تأثرت قليلا بعد الهزيمة أمام الرأس الأخضر، والمُباريات لاتتشابه، اللاعبون سيتدربون مرتين، وكل شيء جاهز لتقديم عرض جيد”.

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن “الخضر” سيجدون كل شروط الراحة بمقر إقامتهم، والذي تم اختياره بالتنسيق مع أعضاء السفارة الجزائرية.

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