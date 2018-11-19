مدّان يكشف ما تعرض له “مبولحي” في “الطوغو”!

طمأن مناجير المنتخب الوطني، حكيم مدان، الجزائريين، بخصوص الحالة الصحية للحارس، رايس مبولحي، بعد تعرضه للرشق بالحجارة من الجماهير الطوغولية.

وقال أسطورة شبيبة القبائل لـ”تلفزيون النهار” :”رايس مبولحي في صحة جيدة والحمد لله، والأنصار الطوغوليون لم يقصدوا إيذاءه، بأي شكل”.

وأردف :”لقد كانوا غاضبين على مُنتخب بلادهم، ومبولحي تواجد في المكان غير المُناسب فقط، لأن الحجارة كانت مُوجهة للاعبي الطوغو”.

وظهر حارس “الإتفاق” السعودي في أفضل حال، بعد وصول “الخضر” لمطار هواري بومدين قادمين من “لومي”، ظهيرة اليوم.