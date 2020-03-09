مد الحجر الصحي لعبد الله بوشهري بسبب كورونا وجمهوره قلق

أعلن الفنان الكويتي، عبدالله بوشهري، مد فترة خضوعه للحجر الصحي بقرار من وزارة الصحة الكويتية، عبر مقطع فيديو.

ويقيم الفنان، مع عدد آخر من المواطنين المشتبه في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا بعد عودته للكويت من زيارته الأخيرة إيران.

ونشر النجم الكويتي، مقطع فيديو عبر حسابه على “سناب شات”، أعلن من خلاله أنه قد أكمل بالفعل فترة الحجر الصحي التي تبلغ 14يوماً منذ عودته من إيران، وذلك داخل الفندق المخصص للحجر.

وأكد الفنان، أنه لم يتبقى له سوى فحص طبي واحد وبعدها يتم السماح له بالمغادرة، لكنه اكتشف أن هذا الفحص لن يتم قبل يوم الخميس، كما أن ظهور نتيجته ليس محدداً بتوقيت معين.

ورغم عدم رضائه عن مد حجره الصحي، إلا أنه طمأن جمهوره القلق بأن الأمر ليس اشتباهاً بإصابته بالعدوى، وإنما هو مجرد إجراء يخص وزارة الصحة.