مد خطوط الميترو بالعاصمة نحو شوفالي والشراقة ودالي ابراهيم

قررت الحكومة توسيع شبكة ميترو الجزائر باتجاه الضاحية الغربية للعاصمة، ليربط العديد من المناطق ويصل إلى غاية دالي ابراهيم ودرارية من أجل القضاء على النقاط السوداء للإزدحام المروري خاصة على مستوى محوري باب الوادي وساحة الشهداء.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر على دراية تامة بالملف بأن وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ومن خلال مؤسسة ميترو الجزائر، قد انتهت من إعداد دراسات توسيع شبكة الميترو نحو الجهة الغربية للعاصمة.

وأوضحت المصادر أن الإعلان عن المناقصات الخاصة بالمشروع سيكون في المستقبل القريب.

وبأكثر تفاصيل، كشفت مراجع “النهار أونلاين” أن مد خطوط الميترو نحو الضاحية الغربية للعاصمة انطلاقا من محطة باب الوادي، سيكون عبر محطتين اثنيين وهما شوفالي والشراقة ليتفرع من هذه المحطة الأخيرة باتجاه مدينتي أولاد فايت ودالي ابراهيم وصولا إلى درارية، وهي محطات سيتم انجازها من أجل التخفيف قدر المستطاع من حدة الازدحام المروري.

وتنتظر مصالح وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، تاريخ الإفراج عن الأغلفة المالية من طرف الحكومة حتى يحدد موعد إطلاق المناقصات الوطنية والانطلاق الرسمي في الأشغال التي ستكون في المستقبل القريب.

وتؤكد الوزارة الوصية منذ تعيين لخضر رخروخ مسؤولا على رأس القطاع، على أهمية توسيع شبكة الطرقات وتلبية طلبات ولاة الجمهورية الخاصة بإنشاء ازدواجية الطرقات بالتركيز على عاملي الأهمية الاجتماعية والاقتصادية لكل مشروع وكذا القضاء على الازدحام المروري خاصة على مستوى العاصمة.

وأعلن الوزير في لقاء جمعه بالمديرين الولائيين لقطاعه، عن تدعيم مختلف البرامج التنموية بشبكة طرقات بلغت 141500 كلم، منها 8900 كلم من الطرق السريعة والسيارة، كما تتضمن العديد من المنشآت الفنية منها 11 ألف جسر و48 نفق.

وشدد رخروخ أنذاك على وجوب تحلي المديرين الولائيين بالجدية والاهتمام الكبيرين في تجسيد البرامج واحترام معايير الجودة المطلوبة في المشاريع لعصرنة النفقات العمومية.