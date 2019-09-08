مد ما يزيد عن 2270 كلم من شبكة الألياف البصرية بمعسكر

قامت المديرية العملية لإتصالات الجزائر بمعسكر خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية بمد ما يزيد عن 63 كلم من الألياف البصرية عبر مختلف بلديات الولاية.

وقد سمحت هذه المشاريع بربط عديد الأحياء السكانية بالشبكة الهاتفية المعتمدة على أحدث التكنولوجيات المستخدمة من قبل إتصالات الجزائر.

وخاصة تكنولوجيا (FTTB/FTTH)التي تضمن إستفادة سكان هذه الأحياء من عروض (IDOOM FIBRE) التي تقدمها المؤسسة.

من جهة أخرى عملت إتصالات الجزائر على ربط مجموعة من الهيئات العمومية والمؤسسات الإقتصادية بشبكة الألياف البصرية،

وهو مايسمح بضمان التدفق السريع والآمن للبيانات ويجعل سكان ومواطني الولاية يستفيدون من خدمات هذه المؤسسات بسرعة أكبر.

حيث تم خلال سنة 2019 ربط العديد من الهيئات العمومية والإدارية والمؤسسات الإقتصادية بمختلف بلديات ولاية معسكر.

كما سمحت هذه المشاريع الإستثمارية بتوسيع شبكة الألياف البصرية عبر مختلف بلديات وقرى ولاية معسكر.

حيث تجاوز طول شبكة الألياف البصرية المنتشرة عبر الولاية أكثر من 2270كلم .