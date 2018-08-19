مذبح رويسو يستقبل أكثر من 850 رأس غنم و حوالي 200 رأس بقر يوم العيد

سخرت مؤسسة تسيير المذابح و المسمكة لولاية الجزائر بمناسبة يومي عيد الأضحى الموافق ل 21 و 22 أوت الجاري.

كافة الامكانيات البشرية و المادية على مستوى المذبح الرئيسي للولاية و هو مذبح حسين داي.

و هذا ضمانا لخدمة المواطن حيث يتنظر استقبال أزيد من 850 رأس غنم و حوالي 200 رأس بقر.

من أجل النحر حسبما علم اليوم الأحد من ذات المؤسسة.

وأوضح أنّ، المؤسسة دأبت على كراء المذبح للخواص الذين يتولون تحديد سعر الذبح مباشرة.

مع المواطنين و الذي يتراوح ما بين 1500 و 2000 دج بالنسبة لرؤوس الغنم و ما بين 9000 و 10000 دج بالنسبة لرؤوس البقر.

و أبرز أن المؤسسة سخرت من الجانب المادي3 قاعات كبيرة خصصت لنحر المواشي بالإضافة إلى 8 غرف تبريد بسعة 300 طن.

و هذا في حالة وجود هياكل للغنم و البقر توضع تحت الرقابة البيطرية”.

و أضاف في ذات السياق أنه تم تسخير 3 خزانات للمياه بسعة 40 ألف لتر في حالة انقطاع المياه.

علاوة على 3 حاويات كبيرة لتفريغ مخلفات الذبائح و كذا حاويتين كبيرتين لجمع جلود الأضاحي.

أما من الناحية البشرية فقد تم تسخير على مستوى وحدة مذبح حسين داي المذبح الرئيسي للولاية أيام العيد 10 أعوان أمن.

يعملون خاصة على مستوى قاعات الذبح الثلاث من أجل استقبال المواطنين و توجيهيهم و تنظيم حركة المرور داخل المذبح.

مضيفا أنّه تمّ تسخير كذلك 17 عون نظافة على مستوى قاعات الذبح من أجل جمع مخلفات الذبائح.

و سهرت المؤسسة كذلك على تسخير 4 أعوان تقنيين يعملون على تصليح أي عطب.

يطرأ في غرف التبريد و الصيانة بمذبح حسين داي أيام العيد علاوة على تسخير10 أطباء بياطرة.

من أجل المراقبة و المعاينة الصحية لهياكل الأضاحي.