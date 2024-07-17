مذكرة تفاهم بين “ألنفط” وشركة “بتروفيتنام” للإستثمار في المحروقات

وقعت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” مع الشركة الفيتنامية “بتروفيتنام ايكسبلوريشن برودكشن كروربوريشن “LTD “PVEP” على مذكرة تفاهم تتعلق ببحث فرص الإستثمار والشراكة في مجال المحروقات بالجزائر.

وتشكل مذكرة التفاهم الموقع عليها بمقر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بحضور رئيسها مراد بلجهام والرئيس المدير العام للشركة الفيتنامية تران هونغ نام. أرضية لبحث فرص الإستثمار والشراكة في مجال المحروقات بالجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن ” بيفيب” “PVEP” هي فرع المنبع للمجمع البترولي والغازي الفيتنامي بتروفيتنام. الذي يقوم بالنشاطات الرئيسية المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج.

كما أوضح ذات المصدر أن هذه الشركة الفيتنامية حققت عبر سنوات من البناء والتطوير نموا معتبرا. إذ ساهمت بشكل كبير في تطوير اقتصاد فيتنام. مضيفا أنها تعتبر إحدى أكبر شركات فيتنام ومصنفة ضمن أهم الشركات البترولية بمنطقة آسيا.