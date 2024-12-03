تم بالجزائر العاصمة، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجزائر وإيطاليا في مجال التكوين المهني، ترمي إلى تعزيز التعاون التكنولوجي بين معاهد البلدين وتحسين كفاءات المكونين في مختلف التقنيات الجديدة.

و تنص هذه المذكرة التي وقع عليها كل من وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، و وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، جوزيبي فالديتارا. على التبادل بين الطرفين في مناهج التوظيف ونقل التكنولوجيات من خلال التوأمة بين المعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني و المعاهد الوطنية للتعليم المهني والمعاهد العليا الإيطالية.

كما تنص المذكرة أيضا على تحسين كفاءات المكونين في التقنيات الجديدة و التعلم الإلكتروني و معادلة الشهادات. إلى جانب تبادل المناهج الدراسية ومرافقة المشاريع الايطالية في الجزائر من خلال تكوين يد عاملة مؤهلة.

وبهذه المناسبة أوضح المهدي وليد أن اللقاء الذي جمعه بوزير التعليم والاستحقاق الإيطالي، من شأنه توطيد علاقات التعاون بين البلدين. في مجال التعليم والتكوين المهنيين وتجسيد رؤية مشتركة في القطاع ليكون أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل. خدمة للاقتصاد الوطني ومرافقة قطاع الصناعة باليد العاملة المؤهلة.

بدوره ، أشاد الوزير الايطالي بالحوار البناء بين الجانبين الذي توج بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه. التي من شأنها الاسهام في تطوير مجالات التعاون في التكوين التقني والمهني خدمة لاقتصاديات البلدين.

وكشف في ذات السياق أن الطرفين اتفقا على انشاء لجنة مشتركة من أجل دراسة مجالات التعاون بين النظام الجديد. لمؤسسات التكوين في مجال التكنولوجيا بإيطاليا ونظام التكوين المهني بالجزائر.

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