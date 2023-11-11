مذكرة تفاهم بين الجزائر ومالي لتسهيل تسويق الأدوية الجزائرية

يتم التحضير لمذكرة تفاهم بين الجزائر ومالي تتضمن الاعتراف المتبادل في مجال تسجيل الأدوية وتسويقها. مما يسمح بتسهيل دخول المتعاملين الصيدلانيين الوطنيين في السوق المالية. حسبما جاء في بيان لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

وتم الإعلان عن ذلك من طرف الأمينة العامة للوزارة ظريفة خوذير، خلال زيارتها أمس الجمعة للجناح الجزائري المشارك في الطبعة الثانية للصالون الدولي للصحة “كينيا أكسبو 2023” بباماكو.

وأوضحت الأمينة العامة التي تشارك في فعاليات الصالون ممثلة لوزير القطاع، علي عون، أن هذه الاتفاقية قيد التحضير ستمكن من تقليص آجال عملية تسجيل الأدوية وتسويقها مما سيعزز التعاون والشراكة في المجال الصيدلاني بين الجائر ومالي.

ودعت الأمينة العامة مختلف المشاركين في الصالون لاغتنام هذه الفرصة لإقامة شراكة ثنائية وقارية لا تقتصر على الجانب التجاري. بل تتعداها لتشمل الاستثمار في مجال إنتاج الأدوية. مما يسمح تعزيز حضور المواد الصيدلانية الجزائرية في الأسواق الإقليمية والقارية.

كما جددت دعم ومرافقة المصالح المختصة في الوزارة والوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لتقديم كل التسهيلات الضرورية لفائدة المنتجين. بغرض تصدير المواد الصيدلانية، تعزيزا لنمو القطاع وحركية الاستثمارات في مجال الإنتاج الصيدلاني، حسب البيان.

يذكر أن الجناح الجزائري بالصالون عرف مشاركة 19 متعامل من أهم المؤسسات الصيدلانية للإنتاج المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وفي إطار بحث سبل تكثيف الشراكة الثنائية مع مالي، استقبلت الأمينة العامة للوزارة أمس الجمعة من طرف الأمين العام لوزارة الاتصال والاقتصاد الرقمي وعصرنة الإدارة في مالي، القايدي عمار توريه.

وتمحور النقاش خلال هذا اللقاء حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الجزائري-المالي، خاصة في مجال رقمنة قطاع الصناعة الصيدلانية. من خلال النظام التسلسلي لتتبع مسار الأدوية ومختلف الوسائل والمنصات الرقمية لتسيير مخزون الأدوية وتتبع وفرتها.

كما سمح اللقاء للجانب المالي لإبداء استعداده الكامل لتطوير مجالات التعاون مع الجزائر، خاصة في مجال المؤسسات الناشئة والبريد والاتصالات، حسب البيان.