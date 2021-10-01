مذكرة تفاهم بين الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز ونظيره النيجيري

وقّع الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز، شاهر بولخراص، على مذكّرة تفاهم مع نظيره النيجيري. في إطار تحديد مجالات التعاون التي تم التطرق إليها خلال اللّقاء. الذي جمع الطرفين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بتاريخ 5 أوت 2021.

وحسب بيان شركة سونلغاز، عبر الصفحة الرسمية بموقع “فايسبوك”. فإن الإتفاقية تعتبر الخطوة الأولى نحو بداية تعاون مثمر بين الطرفين.

ويأتي تنقل الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، رفقة الوفد الرفيع المستوى إلى دولة نيجيريا. تأكيدا على مكانة مجّمع سونلغاز كفاعل اقتصادي مهم. حريص على الإندماج ضمن المخطّط الوطني الرامي إلى الانفتاح على السوق الخارجية.