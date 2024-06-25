مذكرة تفاهم بين المعهد الجزائري للبترول و”توتال إنرجيز” لتطوير الخبرات

وقّع المعهد الجزائري للبترول التابع لسوناطراك وشركة توتال إنرجيز للإستكشاف والإنتاج الجزائر. على مذكرة تفاهم مدتها ثلاث سنوات. تشمل مجالات التكوين وتطوير المهارات والخبرات.

وتهدف هذه المذكرة التي تم توقيعها بمقر المعهد الجزائري للبترول بولاية بومرداس، إلى دعم تعزيز وتطوير الموارد البشرية في مختلف المجالات. وكذا تطوير المعارف التقنية والمهنية لموظفي شركة توتال إنرجيز للإستكشاف والإنتاج الجزائر. المتواجدين على مستوى الوحدات الصناعية بالشراكة مع سوناطراك.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المدير العام لتوتال إنرجيز للإستكشاف والإنتاج الجزائر مفدي زكرياء شيخ، ومدير المعهد الجزائري للبترول عبد القادر ڨنون.

وقال عبد القادر ڨنون أن المعهد جاهز لتجسيد هذه الشراكة، التي تهدف إلى تطوير التعاون في مجال الأنشطة المرتبطة بالتكوين وتثمين الموارد البشرية في مختلف مجالات سلسلة القيمة للنفط والغاز.

وأكد مفدي زكرياء شيخ، أن توقيع هذه المذكرة مع المعهد الجزائري للبترول يترجم إلتزام شركة توتال إنرجيز للاستكشاف والإنتاج الجزائر. بالمساهمة في تطوير الكفاءات بقطاع الطاقة، وكذا تسهيل الاندماج المهني للخريجين الشباب من خلال العديد من برامج الدعم والتدريب.

وبهذا الخصوص، اتفق الطرفان على الشروع في أقرب الآجال، تنظيم دورات تدريبية وبرامج الدعم للخريجين الشباب من قبل المعهد الجزائري للبترول، الأمر الذي سيساهم في تطوير رأس المال البشري.