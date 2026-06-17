مذكرة تفاهم بين سوناطراك و”في.أن.جي-أي.جي” الألمانية لدعم الطاقات النظيفة

أبرمت سوناطراك، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية “في.أن.جي-أي.جي”، ترمي إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات ذات اهتمام مشترك. على غرار الهيدروجين الأخضر وتقليص انبعاثات غاز الميثان، حسب ما أفاد به بيان للمجمع.

وقد جرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة لسوناطراك، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، نور الدين داودي. إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة الألمانية، أولف هايتمولر، وعضو مجلس إدارتها هانس-يواخيم بولك، وفق ما جاء في البيان.

وتندرج هذه المذكرة في إطار مواصلة المشاورات التي أطلقها الطرفان عقب بروتوكول التفاهم الموقع بينهما بتاريخ 20 ديسمبر 2022.

وبموجب هذه الخطوة، يعتزم الجانبان بحث سبل جديدة للتكامل والتعاون من خلال تجسيد مشاريع ملموسة. لا سيما في تطوير الهيدروجين الأخضر والأمونياك، فضلا عن تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من انبعاثات غاز الميثان.

وتعكس هذه المذكرة مستوى الثقة المتبادلة بين الطرفين. كما تؤكد التزامهما المشترك بمواجهة التحديات التي يعرفها قطاع المحروقات، خاصة ما تعلق بإزالة الكربون.

وتبرز أيضًا حرص سوناطراك على دعم الانتقال نحو طاقات نظيفة ومحايدة، والمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية، حسب المصدر ذاته.