مذكرة تفاهم بين “سوناطراك” و”وينترشال ديا” حول تنقيب وإنتاج النفط

وقعت شركة “سوناطراك” على مذكرة تفاهم مع الشركة الألمانية “وينترشال ديا Dea Wintershall” يوم أمس الإثنين.

كشف مجمع سوناطراك، في بيان له، عن التتوقيع على مذكرة تفاهم مع شريكها “وينترشال ديا” من أجل دراسة إمكانيات التعاون في مجاالت التنقيب عن المحروقات وتطويرها وإنتاجها في الجزائر وعلى الصعيد الدولي.

وحسب شركة “سوناطراك” فغن المذكرة تهدف أساسا إلى تعزيز الشراكة القائمة بين سوناطراك وشركة “وينترشال ديا” للبحث عن فرص تعاون جديدة.

للتذكير فإن شركة “وينترشال ديا” تنشط في الجزائر منذ عام 2002 كشريك لسوناطراك، في تطوير مشروع رقان شمال، وهذا منذ دخوله حيز اإلنتاج في عام 2017.