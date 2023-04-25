مذكرة تفاهم بين سونلغاز وهواوي قريبا

استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الثلاثاء، وفد عن شركة هواوي الجزائر، على رأسه، إيزون يي. الرئيس المدير العام للشركة الصينية في الجزائر، وذلك بمقر المديرية العامة لسونلغاز.

وخلال اللقاء، بحث الطرفان سبل الشراكة بين سونلغاز، المتعامل في مجال حلول الطاقة الشمسية والحلول الرقمية. وكذا إمكانية مشاركة الشركة الصينية في برنامج 2000 ميغاواط الذي أطلقته سونلغاز.

وخلال المحادثات، تطرق الرئيس المدير العام لسونلغاز إلى فرص الإستثمار التي توفرها الجزائر. مشجعا الطرف الصيني على تكثيف الاستثمار في الجزائر. لا سيما في مجال الطاقة.

وفي انتظار صياغة مذكرة تفاهم بين سونلغاز وهواوي، اتفق الطرفان على تنظيم يوم تقني بين خبراء من سونلغاز وهواوي. لعرض الحلول المطورة من طرف هذا الأخير. لا سيما في مجال تخزين الطاقات المتجددة والتقنيات الجديدة للمحولات العاكسة، وكذا الرقمنة والشبكات الذكية.