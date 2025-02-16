مذكرة تفاهم لتجسيد المساهمة المالية الطوعية الجزائرية لفائدة الآلية الافريقية

وقعت اليوم، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلفة بالشؤون الافريقية، سلمة بختة منصوري، مع المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء (MAEP)، ماري اونطوانيت روز كارتر، على مذكرة تفاهم تتعلق بتجسيد المساهمة المالية الطوعية التي أقرتها الجزائر لفائدة الآلية الافريقية، ترقية للحكم الراشد في افريقيا.

وذلك على هامش مشاركتها في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين لقمة الاتحاد الافريقي، الجارية أشغالها بالعاصمة الاثيوبية، أديس أبابا.

وحسب بيان الوزارة، فإن مراسم التوقيع على هذه المذكرة يأتي تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي أعلن عنه خلال ترؤسه لأشغال القمة الرابعة والثلاثين لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، المنعقدة يوم 14 فيفري الجاري بأديس أبابا، والقاضي بمنح هذه الآلية مساهمة مالية تقدر بواحد مليون دولار أمريكي، لدعم نشاطاتها وبرامجها.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذه المناسبة شكلت فرصة لكاتبة الدولة لتجديد التزام الجزائر كدولة مؤسسة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء، تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، بتفعيل دورها في مواجهة التحديات التي تواجهها الحوكمة في افريقيا، لاسيما الحرص على ترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز قيم الديمقراطية.