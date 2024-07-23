مذكرة تفاهم لدراسات مشروع نقل الهيدروجين “الجزائر-أوروبا” شهر سبتمبر

عقد مجمع سوناطراك إجتماعا رفيع المستوى خصص لمشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين من الجزائر نحو أوروبا. بحضور كل من شركة “في أن جي” ألمانيا “سنام” “إيطاليا “سي كوريدور” (إيطاليا) و “فاربوند” (النمسا). إتفق خلاله المشاركون على توقيع مذكرة تفاهم شهر سبتمبر المقبل لإجراء دراسات الجدوى بشكل مشترك.

وجرى هذا اللقاء بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي وعضو مجلس إدارة شركة “في أن جي”، بولك هانس جواكيم. وكذا الرئيس المدير العام لشركة “سي كوريدور”، كاريا فرانشيسكو. بالإضافة كذلك إلى المدير التنفيذي لشركة “سنام”، إركولي بييرو ومديرة الطاقات المتجددة لشركة “فاربوند” سوزانا زابريفا. فضلا عن مسيرين سامين وخبراء في المجال.

وشكل الإجتماع فرصة لتقديم عدة مداخلات ونقاشات هامة تمحورت في مجملها حول هذا المشروع الطموح. حيث إتفقت الأطراف المشاركة خلال هذا الإجتماع على توقيع مذكرة تفاهم في شهر سبتمبر المقبل. تتضمن إجراء دراسات الجدوى بشكل مشترك تتعلق بتنفيذ هذا المشروع المتكامل عبر جميع سلسلة القيمة للهيدروجين.

وأشار البيان إلى أن مشروع الممر الجنوبي لنقل الهيدروجين، الذي يعتبر أحد أهم مصادر إمدادات الإتحاد الأوروبي من الهيدروجين الأخضر. يهدف إلى نقل ما يقارب 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويا من الجزائر نحو ألمانيا مرورا بإيطاليا والنمسا. وذلك من خلال المنشآت الحالية التي تمت إعادة تخصيصها لنقل الهيدروجين أو من خلال منشآت جديدة.