مذكرة تفاهم وتعاون بين وزارة الشؤون الدينية والأمانة العامة للمنتدى الإسلامي العالمي

شارك وزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي في المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر في موسكو حول دور الزعماء الدينيين في حماية القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز السلم والأمن.

وتم بالمناسبة توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين الوزير وسماحة المفتي الشيخ راوي عين الدين الأمين العام للمنتدى الإسلامي العالمي ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

كما قام بلمهدي بإهداء المركز الإسلامي مصاحف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون متمثلة في مصحف البراي ومصحف رودوسي.