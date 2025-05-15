مذكرة تقاهم بين الشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS واتصالات الجزائر 

وقعت الشركة القابضة، الشركة الوطنية لصناعة الحديد SNS، مذكرة تفاهم مع شركة اتصالات الجزائر، لتعزيز التعاون المشترك.

وجرت مراسم التوقيع على مستوى المديرية العامة لاتصالات الجزائر، بحضور كل من عادل خمان. الرئيس المدير العام للشركة القابضة SNS وعادل بن تومي. الرئيس المدير العام لشركة اتصالات الجزائر. إلى جانب حضور إطارات من كلا المؤسستين.

والهدف من هذه المذكرة تعزيز التعاون وتطوير المشاريع المشتركة بما يخدم مصلحة الطرفين ويدعم قطاع الاتصالات والبنية التحتية في الجزائر.