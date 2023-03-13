الجزائر توقع مذكرة تفاهم مع جيبوتي في مجالات الطاقة والمناجم

وقعت الجزائر اليوم مذكرة تفاهم مه دولة جيبوتي تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطاقة والمناجم.

مراسيم التوقيع جرت بالعاصمة بحضوركل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية في جمهورية جيبوتي، يونس علي جيدي. وكذا المدراء العامون لمجمعي سوناطراك وسونلغاز ومناجم الجزائر واسمدال. بالإضافة إلى رئيسة لجنة ضبط الكهرباء والغاز، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، ورئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

وتهدف هذه المذكرة على التعاون الطاقوي بين البلدين، وذلك في مجالات تبادل المعلومات والمعرفة التكنولوجية والخبرة. فيما يتعلق بالبحوث وتكثيف التنقيب عن المحروقات والغاز الطبيعي والمناجم واستغلالها.

كما تتمحورعلى المساعدة الفنية لإجراء الدراسات وتصميم وتنفيذ المشاريع الفنية في مجالات المحروقات والغاز الطبيعي والكهرباء والمناجم، بما في ذلك نقل التقنيات المرتبطة بهذه المشاريع.

وتشمل هذه المذكرة التعاون الثنائي، مجال الخدمات المتعلقة بقطاع المحروقات مثل الاستكشاف والإنتاج والتكرير والإمداد وتخزين وتوزيع المواد البترولية.

كما تتضمن الاتفاقية على إقامة تعاون بين شركة سوناطراك وشركة جيبوتي الدولية للمحروقات.ودراسة فرص التعاون في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتوريد قطع غيار لمحطات الطاقة والمعدات الكهربائية والغازية. وأيضا عن تبادل الخبرات في مجال البحوث الجيولوجية والمنجمية بين مراكز البحث في البلدين.

كما تم الاتفاق، ضمن المذكرة، على توفير خدمات التحليل في مختبرات الديوان الوطني للأبحاث الجيولوجية، وإقامة علاقة تجارية في إطار شراء جيبوتي للمنتجات المنجمية من الجزائر، إلى جانب تكوين وبناء قدرات الفنيين والمهنيين في جميع المهن المتعلقة بقطاعات المحروقات والغاز الطبيعي والكهرباء والمناجم.