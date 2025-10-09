مذكرة تفاهم بين الجوية الجزائرية والخطوط التركية لتوسيع التعاون في خدمات الطيران

قامت الشركة الوطنية الخطوط الجوية الجزائرية، ممثلة برئيسها المدير العام حمزة بن حمودة، اليوم الخميس، بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الخطوط الجوية التركية، ممثلة بمديرها العام بلال إكشي.

وجرت مراسم التوقيع بالمقر الرئيسي للخطوط الجوية الجزائرية بسعيد آيت مسعودن، بحضور عدد من الإطارات من الشركتين.

وتفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون بين الناقلين الوطنيين في مجال توسيع اتفاقية المشاركة بالرمز (Code Share) القائمة منذ سنوات، بهدف تعزيز الربط بين شبكتي الشركتين وتوسيع خيارات الوجهات أمام المسافرين.

كما تشمل الاتفاقية الجديدة توسيع مجالات التعاون لتغطي أنشطة وخدمات الطيران المختلفة، مثل الشحن الجوي، تأجير الطائرات، التموين، الصيانة التقنية، الخدمات الأرضية، وصالات كبار الشخصيات (VIP). وتشمل المذكرة أيضًا إطلاق مبادرات مشتركة في مجال الاستدامة البيئية والتدريب.

وفي كلمته عقب التوقيع، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، حمزة بن حمودة، أن “هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين الشركتين، وستسهم في تعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا بما يخدم المسافرين ويعزز تبادل الخبرات في قطاع الطيران”.

من جانبه، أوضح المدير العام للخطوط الجوية التركية، بلال إكشي، أن “الشراكة المستمرة مع الخطوط الجوية الجزائرية تعكس التزام الشركتين بالتعاون طويل الأمد، وتفتح آفاقًا جديدة لتعميق الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين”.

يُذكر أن الشركتين تربطهما اتفاقية مشاركة بالرمز منذ عام 2016، تم توسيعها سنة 2024 لتشمل وجهات إضافية في تركيا وآسيا وأفريقيا، في حين تمثل مذكرة التفاهم الجديدة مرحلة متقدمة لتعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات لخدمة زبائن الطرفين.