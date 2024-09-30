مذنب القرن يقترب من الأرض وهذا موعد ظهوره

لأول مرة منذ 80 ألف عام، يقترب مذنب القرن هذا الجرم السماوي من كوكب الأرض.

ويطلق على هذا المذنب اسم C/2023 A3، أو “تسوتشينشان-أطلس”، أو ببساطة “مذنب القرن”، وفقا لبعض المتخصصين.

هذه الظاهرة النجمية ذات الحجم الكبير، والتي تحلق في السماء منذ ملايين السنين. تقترب أكثر فأكثر من الأرض لأول مرة منذ 80 ألف عام. مما أثار فرحة كبيرة لعشاق علم الفلك، حسبما يشير موقع Futura-Sciences.

مرئي في نصف الكرة الشمالي اعتبارًا من 13 أكتوبر

وفي نصف الكرة الشمالي سيكون مرئيا اعتبارا من 13 أكتوبر وحتى 30 من نفس الشهر. وإذا كان الطقس مناسبا “سيكون واضحا” كل مساء عند النظر “في اتجاه غروب الشمس”، وفقا للوسي ماكيه. عالمة الفلك في معهد الميكانيكا السماوية وحساب التقويم الفلكي (IMCCE)، الواقع في باريس. مرصد PSL.

وتضيف أن دراسة حياتها المهنية كانت قصيرة جدًا، “بالكاد لم تتأخر عن عام واحد”. لمعرفة المسار الذي اتبعته حتى الآن على وجه التحديد. وهو يتبع مدارًا “غير مغلق”.

وتشير النماذج إلى أنه كان من الممكن أن يصل إلى مسافة تصل إلى 400 ألف مرة من المسافة بين الأرض والشمس قبل أن يصل إلينا.

وأشارت التوقعات الأولى، التي تم تعديلها نزولا منذ ذلك الحين. إلى أنه سيكون له سطوع استثنائي عند مروره بالقرب من الأرض.

تقول لوسي ماكيه: “لقد كانت مفاجأة بعض الشيء في اللحظة الأخيرة. ولكن على أي حال سيكون مذنبًا لامعًا، هذا أمر مؤكد”.

وتتنبأ النماذج المستخدمة، دون أي التزام، بإمكانية “طرده من النظام الشمسي، ليضيع بين النجوم”. بحسب نشرة IMCCE الصادرة في سبتمبر.