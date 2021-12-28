مذيعة الجزيرة تغرد بكلمات مؤثرة في الذكرى الـ 43 لرحيل الزعيم هواري بومدين

نشرت الإعلامية الفلسطينية ومذيعة قناة الجزيرة إيمان عياد تغريدة بمناسبة الذكرى الـ 43 لرحيل الزعيم الجزائري محمد بوخروبة والمعروف بـ هواري بومدين.

وإستهلت مذيعة الجزيرة الأنيقة تغريدتها بالثناء على الراحل هواري بومدين الذي كانت فلسطين قضيته قائلة: “فلسطين قضيته الثابتة مدّها بالرصاص والكلمة والموقف”

وتابعت الإعلامية الفلسطينية بالثناء على صاحب المقولة المشهورة مع فلسطين ظالمة أومظلومة بالقول: “خلّد للأجيال بعده مسارا لا يحيدون عنه “نحن مع فلسطين ظالمة أومظلومة”

وإختتمت تغريدتها 43″ عاما على رحيل الرئيس الثائر هواري بومدين.. نتذكره كما شعبه بمواقف أصيلة ف “فلسطين لا تنساه.. حيّا وميّتا” الرحمه لروحه”

وجاء في مضمون التغريدة كاملا مايلي:

الرئيس المجاهد.. من كانت فلسطين قضيته الثابتة مدّها بالرصاص والكلمة والموقف..خلّد للأجيال بعده مسارا لا يحيدون عنه “نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة”.. 43 عاما على رحيل الرئيس الثائر هواري بومدين.. نتذكره كما شعبه بمواقف أصيلة ف “فلسطين لا تنساه.. حيّا وميّتا” الرحمه لروحه.

كما نشرت إيمان عياد عبر حسابها على التويتر فيديو للراحل هواري بومدين يلقي في خطاب عن القضية الفلسطينية أين إعتبرها انها معركة الجزائريين وليس الفلسطنيين فقط.

ويعتبر الرئيس الجزائري الرئيس الثاني للجزائر المستقلة هواري بومدين وإسمه الحقيقي محمد بوخروبة من مواليد 23 أوت 1932. أين حكم الجزائر في 19 جوان 1965 ليستمر في الحكم حتى وفاته في 27 ديسمبر 1978.