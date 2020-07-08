مرابط: الحجر الكلي على المناطق الموبوءة هو الحل الأمثل لاحتواء انتشار كورونا

أكد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، اليوم الأربعاء، أن فرض الحجر الكلي على الأحياء الموبوءة يظل الحل الأمثل لاحتواء إنتشار كورونا.

وقال مرابط، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن فرض الحجر الكلي على الأحياء الموبوءة وليس الحجر الجزئي يظل الحل الأمثل لاحتواء انتشار الفيروس.

مشيرا في السياق ذاته أن “تفشي الوباء وتوسع رقعته سيدفعنا إلى إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بمخطط مواجهة انتشار فيروس كورونا”.

وأشار مرابط أن “عدد الإصابات لا يعكس الواقع في الجزائر من حيث انتشار الوباء في بلادنا”.

موضحا أنه “كلما زاد عدد حالات التشخيص سيزيد تسجيل مزيد من حالات الإصابة المؤكدة”.

كما أرجع رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، سبب تفشي وباء كورونا وتوسع رقعته في الآونة الأخيرة إلى تراخي أغلبية المواطنين واستخفافهم بتدابير الوقاية.

وقال ذات المسؤول، أن “ذلك يدفع لجنة متابعة ورصد الفيروس لإعادة ترتيب أولوياتها في مواجهة الوباء”.

وأوضح الدكتور أن “ما نراه في الشارع محبط بسبب استخفاف الكثير من المواطنين بخطورة الفيروس وعدم احترام تدابير الوقاية كاحترام مسافة التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة الواقية”.

معتبرا بذلك أن “التوعية والتحسيس ضروريان لرفع مستوى الوعي بخطورة فيروس كورونا على صحة المواطنين، إلى جانب تطبيق قوانين الجمهورية التي تجبر المواطنين على الالتزام بتدابير الوقاية سواء في الفضاءات المغلقة أو المفتوحة”.