مرابط: السلك الطبي متخوف من عودة اكتظاظ المستشفيات وتهاون البعض سيرجعنا إلى الصفر

أكد رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة، إلياس مرابط، أنّ ظهور السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا في الجزائر يقلق مهني الصحة.

وأفاد في تصريح لموقع الصحة أن مهني الصحة متخوفون من الاكتظاظ والتشبع وبلوغ الوضعية الوبائية مستويات تفقدهم السيطرة.

وهذا بالنظر الى سرعة انتشار الفيروس التي تزيد عن السلالة الاصلية بأكثر من 50 بالمائة، وفق ما تشير اليه بعض الدراسات العلمية.

وأفاد أنّ اكتشاف الحالتين المعلن عنهما من قبل معهد باستور يتطلب تعجيل وتيرة التحقيقات الوبائية لمحاصرة الحالات المشتبه بها وعزلها.

وشدد على أهمية فرض صرامة أكبر في الالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية التي وجدت للعمل به.

ودعا لإعادة بعث الحملات التوعوية لحث المواطنين على عدم التراخي في تطبيق التدابير المنصوص عليها من قبل المختصين والسلطات الصحية.

وأشار إلى أن التهاون سيعيدنا إلى الصفر وينسف جميع الجهود، وهو ما يعني انطلاقة لوضعية وبائية جديدة.