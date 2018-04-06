أعربت نقابة ممارسي الصحة العمومية، عن تضامنها مع قرار إضراب الأطباء المقيمين، تجسيدا لمبدأ التضامن والعرف المهني بين زملاء القطاع.

وشدد رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية لياس مرابط، “على أهمية إبقاء باب الحوار مفتوح بين الوزارة، الشركاء الاجتماعيين، نظرا لأهميته”.

كما أبدى مرابط، تفائله بالخطوة التي مضت فيها السلطات العمومية، واصفا وزارة الصحة “بأنها تسير في اتجاه سليم”.

معتبرة “أن الوزارة لديها إرادة قوية للتكفل بمطالب الشريك الإجتماعيين، غير أنه لا يكفي.”

ودعا رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية مرابط، وزارة الصحة بضرورة التكفل بمطالب الشركاء الاجتماعيين سواءً المهنية أو الاجتماعية.

من خلال برمجة حوار جاد وفعال، مع نقابات القطاع.

وأضاف المتحدث، أن التكفل بمطالب هذه الشريحة، بما فيهم الأطباء المقيمين، يكون بصفة تدريجية.

كما أشار مرابط، أن تضامن النقابة مع الأطباء المقيمين تجسيدا للعرف الهمني بين زملاء القطاع.

إضافة إلى أن “هناك العديد من النقاط تتشارك بين نقابة ممارسي الصحة العمومية والأطباء المقيمين”.

كما أن العديد من المطالب التي رفعتها النقابة على مستوى مصالح وزارة الصحة سابقا، بقيت عالقة”.

كما تطرق مرابط إلى مشروع قانون الصحة الذي نزل إلى قبة البرلمان لمناقشته، دعيا النواب، بضرورة التريث ومناقشة بدقة”.

لما يحمله من تجاوزات ضد المنظومة الصحية -يقول مرابط-.

للإشارة عقد اليوم رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية لياس مرابط ندوة صحفية جمعته بممثلي الأطباء المقيمين.

وتطرق الطرفان، للحديث عن العديد الجوانب التي تخص القطاع، كما عرضا الطرفان، أهم المطالب والنقاط العالقة.