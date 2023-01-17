مرابي: إدراج تحلية مياه البحر ضمن تخصصات التكوين والتعليم المهنيين

قال وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أنه دائرته الوزارية ستلتزم بإدراج تحلية مياه البحر من بين أهم التخصصات في القطاع.

وأشار مرابي في تصريح صحفي على هامش زيارة تفقدية إلى ولاية عين تموشنت، إلى إلتزام وزارته بإدراج تحلية مياه البحر من بين أهم التخصصات. وذلك بناء على قرارات مجلس الوزراء مؤخرا والذي أدرج فيه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. ملف تحلية مياه البحر كضرورة حتمية لتحقيق الأمن المائي والإستثمار في الموارد الطبيعية.

كما دعا الوزير مرابي، مسؤولي القطاع بعين تموشنت إلى الإهتمام أكثر بالشعب المهنية والتخصصات المتعلقة بالفلاحة ومهن الغابات. خاصة وأن القطاع شريك مهم في حملة السد الأخضر وإدراج تخصصات الصيد البحري بإعتبار الولاية تزخر بشريط ساحلي معتبر. مع ضرورة التركيز على مهن البيئة والمياه المتوفرة عبر مؤسسات التكوين في 43 ولاية.

وأكد الوزير مرابي، على ضرورة الإستغلال الأمثل لكل التجهيزات والهياكل التي يتوفر عليها القطاع. مبرزا بأن آلاف الوسائل البيداغوجية يتوفر عليها القطاع عبر الولايات الـ58 وهو ما يدل على مدى إهتمام الدولة بالقطاع.

وبذات المعهد أشرف مرابي على إفتتاح يوم دراسي تحت عنوان “المقاولاتية نتيجة مشروع مهني ناجح”. حيث ذكر بأن مقاربة المقاولاتية جاءت في برنامج رئيس الجمهورية. الهادف إلى ظهور جيل جديد من رجال الأعمال. وكذا تطوير مفهوم عقود التكوين كآلية لدمج حاملي شهادات التكوين المهني في عالم الشغل.

وأشار الوزير الى أنه “في إطار المقاولاتية تكون فيه الدولة مرافقة لأصحاب الأفكار و المبادرات بعيدا عن الريع و الربح السريع كما كان في السابق”.

كما أشرف أيضا على مراسم التوقيع على إتفاقية شراكة مع فندق “إيدن” التابع للقطاع الخاص تهدف إلى تحديد إطار تعاون و تشاور عن طريق تنصيب المتمهنين و إجراء التربصات المهنية بهذه المؤسسة الفندقية في التخصصات ذات الصلة بالطبخ و الفندقة.

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