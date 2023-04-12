مرابي: إعتماد خارطة تعرض تكوينات تتماشى وطبيعة كل منطقة

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي على توجه دائرته الوزارية لاعتماد خارطة تكوين تعرض تكوينات تتماشى وطبيعة كل منطقة.

وقال مرابي في تصريح للصحافة بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المجاهد المتوفي بوحريص عبد المجيد ببلدية الطاهير في ختام زيارته التفقدية بجيجل. أنه يتوجب على مدراء التكوين المهني إعتماد توفير تكوينات للمتربصين تتماشى وطبيعة كل منطقة.

وأضاف أن قطاع التكوين بولاية جيجل على سبيل المثال و التي هي ولاية سياحية وبها اقطاب صناعية مهمة على غرار المنطقة الصناعية بلارة وكذا ميناء جن جن. مطالبة بتوفير تكوينات تتناسب وهذه الخصوصيات سيما ما تعلق بمهن ذات علاقة بالصيد البحري من إصلاح لقوارب الصيد وتلحيم تحت المائي واستقبال وخدمة السواح وغيرها.

وأشار مرابي، إلى أهمية التكوين في قطاع السياحة والصناعات التقليدية باعتباره ذو أهمية استراتيجية قصوى. تعول عليها السلطات العليا في البلاد لتكون إحدى بدائل التنمية الاقتصادية. واستجابة لطلب السلطات المحلية المتمثلة في توفير مناصب تكوين اضافية عبر مختلف البلديات التي تفتقر لمراكز التكوين المهني. ابدى مرابي موافقته المبدئية لإنجاز مركز تكوين لفائدة كل ثلاث بلديات على الاقل.

واشرف مرابي قبل ذلك على إبرام عدة إتفاقيات بين قطاع التكوين من جهة والشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب. وكذا بين قطاع التكوين و ميناء جن جن.