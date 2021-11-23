مرابي: اللّجنة ستباشر تحيين القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي اليوم الثلاثاء عن تنصيب لجنة تقنية مكلفة بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالقطاع.

و في هذا السياق أكد مرابي في منشور له عيبر صفحته على “الفايسبوك” أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضية بإعادة النظر في القوانين الأساسية لمختلف القطاعات.

وهذا بهدف تدعيم المكتسبات المهنية للموظفين والعمال وكذا التحسين من قدرتهم الشرائية.

ستعكف اللجنة التقنية المكلفة بملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بقطاع التكوين والتعليم المهنيين على دارسة النقائص والاختلالات

التي تم تسجيلها من خلال تطبيق أحكام القانون الأساسي الساري المفعول ومعالجتها.

وإيجاد البدائل التي من شأنها تصحيح تلك الاختلالات وتستجيب بذلك للانشغالات المهنية لموظفي الأسلاك الخاصة التابعة للقطاع.

واضاف الوزير أن من بين هذه النقاط التي يمكن ذكرها تتعلق أساسا بالحرص على فتح مجال الترقية، في كل الرتب المٌدرجة في القانون الأساسي.

إضافة الى إعادة النظر، في بعض الشروط المطلوبة للاستفادة من الترقية والتعيين في بعض الرتب.

الى جانب دراسة السبل القانونية المتاحة، لتسوية وضعية الموظفين، الذين حازوا على شهادات عليا، خلال مسارهم المهني.

بالمقابل تسوية وضعية الأساتذة ونواب المقتصدين المسيرين الحاصلين على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو ما يعادلها.

وفي نفس السياق، يتعين على اللجنة، الأخذ بعين الإعتبار الاقتراحات الواردة من مديريات التكوين والتعليم المهنيين للولايات، المنبثقة عن الورشات التي تم تنظيمها في فترة سابقة،

والتي خُصصت لإثراء أحكام المرسوم التنفيذي المذكور سابقا، دون إغفال للاقتراحات التي ستقدمها مختلف النقابات الناشطة بالقطاع، باعتبارها الشريك الاجتماعي.

من جهته أوضح الوزير أن هذه النقاط، ما هي إلا عينة من مختلف النقاط التي يجب على أعضاء اللجنة إحصائها ودراستها بما يتوافق مع تطلعات مستخدمي القطاع.

في هذا الصدد، طالب من اللجنة إعداد الصيغة الأولى للمشروع وموافاته بها، في أجل لا يتعدى نهاية السنة الجارية.

وهذا حتى يتسنى عرضها على الشركاء الاجتماعيين، لإبداء الرأي قبل عرضها على الجهات المختصة للمصادقة.

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