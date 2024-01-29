مرابي: بعث ديناميكية جديدة لمجابهة التحديات التي ستواجه منظومة التكوين المهني

أكد وزير وزير التكوين و التعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين، أن التحديات التي تواجه منظومة التكوين والتعليم المهنيين في بلادنا ستزداد وطأتها في قادم السنين ما يتطلب بعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين كفاءات عالية التأهيل.

وأوضح مرابي خلال جلسة استماع من طرف لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و التكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني. أن التحديات التي تواجه منظومة التكوين والتعليم المهنيين في بلادنا ستزداد وطأتها في قادم السنين. وهو ما يتطلب العمل مع كل الفاعلين من أسرة التكوين والتعليم المهنيين. من خلال بلورة رؤية إصلاحية متكاملة وبعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين كفاءات عالية التأهيل. تجعل المؤسسات التكوينية قادرة بالفعل على مسايرة التحولات الجارية ومستعدة للإستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة. تلبية لإحتياجات سوق الشغل مع ملائمتها مع المحيط الإقتصادي والإجتماعي.

وأكد الوزير أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين عكف بصفة مستمرة على تحسين نوعية التكوين. والإرتقاء بأداء المنظومة التكوينية بهدف مواكبتها للتحديات لمسايرة الوضع الراهن. وذلك من خلال وضع إستراتيجية محكمة ترتكز على جملة من العمليات الهادفة أساسا إلى دعم قدرات القطاع وتطويره كما ونوعا. بالإرتكاز على رؤية مستقبلية ترمي على وجه الخصوص إلى تعزيز قدرات المؤسسات التكوينية وترقية أداء مهامها مع توطيد مسؤوليتها الإجتماعية والإقتصادية.

مرابي: القطاع يسهر على تحفيز الشباب على الولوج لعالم التكوين

وأشار مرابي أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يسهر على تحفيز الشباب بجميع فئاته العمرية على الولوج لعالم التكوين. لذلك تم هذه السنة تخصيص عدد معتبر من المناصب البيداغوجية والذي قدر 415.222 منصب منهم 604 مقعد. خصص لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة حسب طبيعة وأنماط وأجهزة التكوين وكذا مستويات التأهيل. أما بخصوص التعداد الإجمالي فقد وصل إلى 446.406 متكون موزعين على مستوى 1225 مؤسسة تكوينية تضاف لها 806 مؤسسة تكوين مهني خاصة. في أكثر من 495 تخصص بمجموع 23 شعبة مهنية قابلة للتطور والتحسين. بنسبة زيادة مقدرة بـ 107.51 % مقارنة بعدد المناصب المعروضة لهذه السنة وما ميز هذه الدورة. أن إنطلاقها كان رقميا بامتياز عبر تقنية التحاضر المرئي من ولاية بسكرة تحت شعار ” التكوين المهني .. ورهانات التجديد الإقتصادي “. بمشاركة كل ولايات الوطن وتحت إشراف السادة ولاة الجمهورية.

كما أفاد أن موضوع عصرنة القطاع وتحديدًا في ميدان التحول الرقمي يشكل أحد الرهانات الرئيسية. التي توليها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمورية عبد المجيد تبون. في أحد التزاماته 54 المتضمنة تسريع التحول الرقمي من خلال تعميم إستخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال. لاسيما في الإدارات والخدمة العمومية. وفي هذا الشأن ، فقد تم إتخاذ عدة تدابير ترمي إلى عصرنة القطاع وتحديثه. من خلال إشراك كل الفاعلين التابعين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين حرصا على تحقيق توافق حسب مقاربة تشاركية تشاورية لبناء مؤسسات قادرة على رفع التحديات وتحقيق الرهانات .

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