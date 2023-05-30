مرابي: توفير تكوين “تقني للفلاح” لضمان نجاعة الإستثمارات

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي. أن القطاع يسعى إلى ضمان تكوين تقني للفلاح يسمح له بتجسيد أنشطة ذات مردودية.

وأوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول “الفلاحة الصحراوية.. طموحات وتحديات” خلال زيارته إلى ولاية الوادي. أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يسعى إلى توفير تكوين تقني للفلاح. يساعده على ممارسة أنشطة فلاحية تعتمد على معطيات علمية وتقنية مدروسة. تساعده على تحقيق مردود فلاحي يتوفر على كافة شروط التنافسية وطنيا ودوليا.

وأشار في ذات السياق أن التركيز على تكوين الفلاح يهدف إلى ضمان نجاعة الاستثمارات ذات الطابع الفلاحي بشقيها الزراعي والحيواني. سيما في إطار الاستفادة من مختلف أشكال الدعم المالي ضمن أجهزة دعم تشغيل الشباب.

كما أضاف مرابي، أن مؤسسات التكوين المهني تهدف إلى تكوين الكفاءات من اليد العاملة المتخصصة. أكد أنها موجهة لخدمة الشباب الراغبين في الإستفادة من تربص في مختلف التخصصات المهنية. مشيرا إلى أن إستراتيجية القطاع ترمي إلى تكوين وتأهيل المتربصين في المجالات ذات الصلة المباشرة باحتياجات كل منطقة من اليد العاملة المؤهلة. والتي تشكل دعما أساسيا لحركية التنمية المحلية. فضلا على أنها تساعد على ولوج عالم الشغل بمهنية عالية.

كما أبرز أيضا في تدخله دور قطاع التكوين والتعليم المهنيين في مرافقة جهود تحقيق الأمن الغذائي. من خلال التخصصات التي يضمنها سيما ذات الصلة المباشرة بقطاع الفلاحة. حيث يعمل القطاع على رفع التحدي لكسب هذا الرهان.

كما اختتم وزير التكوين والتعليم المهنيين زيارته إلى ولاية الوادي بإشرافه على حفل توقيع اتفاقية شراكة. بين المديرية المحلية للقطاع والجزائرية للمياه تخص تكوين المتربصين.

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