مرابي: رقمنة وسائل التسيير البيداغوجي والإداري بقطاع التكوين المهني

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، جهود القطاع في مجال رقمنة وسائل التسيير التقني والبيداغوجي والإداري. وعصرنة منظومة المتابعة البيداغوجية للتكوين المهني.

وخلال إشرافه على تدشين ملحقة وزارة التكوين والتعليم المهنيين ببن عكنون، أشار الوزير إلى الخطوات التي قطعها القطاع في مجال رقمنة وسائل التسيير التقني والبيداغوجي والاداري وعصرنة منظومة المتابعة البيداغوجية. والتي تعتبر إحدى المحاور الأساسية المدرجة في برنامج قطاع التكوين المهني.

وأكد مرابي، أن هذه الملحقة ستكون مجالا لاستغلال كافة الوسائط الرقمية المتاحة من منصات رقمية ومكتبة إلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة. مضيفا أن الإعتماد على هذا النمط الرقمي في مجال التسيير الإداري سيعزز نوعية الخدمات العمومية.

كما أشار الوزير مرابي، إلى أنه تم تدشين هذه الملحقة تحت عنوان “بصمة التكوين”. بعد أن شهدت عمليات إعادة ترميم وتحديث لمختلف هياكلها. وذلك بسواعد أبناء وعمال القطاع من متربصين ومتمهنين وأساتذة حيث سهروا بكفاءات فنية وتقنية على تقديم هذا الانجاز وبرهنوا من خلاله على جودة ونوعية التكوين المهني.

و في ذات السياق، أضاف مرابي أنه تم في عملية إعادة ترميم هذه الملحقة. الأخذ بعين الإعتبار جميع المواصفات التقنية الحديثة مع الحرص على ضرورة إضفاء طابع العصرنة.