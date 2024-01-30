مرابي: سنة 2024 ستخصص لتنفيذ الخدمة الرقمية لطالبي التكوين ومنتسبي القطاع

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين، بالعاصمة، أن سنة 2024 ستخص تنفيذ مرحلة الخدمة الرقمية الموجهة لطالبي التكوين و منتسبي و شركاء القطاع.

وأوضح الوزير خلال اشرافه على جلسة عمل لتشكيل فريق تطوير البرمجيات الرقمية لقطاع التكوين و التعليم المهنيين. و الذي يعد دعما لعمل خلية الرقمنة، على مستوى المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين “قاسي الطاهر” الأبيار. أن قطاع التكوين و التعليم المهنيين قطع اشواطا كبيرة في رقمنة موضوع التسيير من خلال إنجازه لمنصة “تسيير”.

كما أكد ميرابي على أهمية تظافر جهود كفاءات القطاع في مجال الرقمنة للوصول إلى تحول رقمي حقيقي. مبني على أسس مدروسة و هادفة.

يذكر أنه خلال هذا اللقاء ركز الوزير على توضيح الخطوط العريضة لتجسيد إستراتيجية الرقمنة بالقطاع و التي تعتمد على اربعة محاور و الممثلة في: الحوكمة، البنى التحتية، الخدمة الرقمية مع المجتمع، المجال البيداغوجي.

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