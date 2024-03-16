مرابي: نولي أهمية كبيرة لفئة ذوي الهمم

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، الدكتور مرابي ياسين، اليوم السبت، على الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع لفئة ذوي الهمم.

وفي مضمون كلمته التي ألقاها الوزير بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة و المصادف ل 14 مارس من كل سنة. والذي أقيم على مستوى المركز العائلي للضمان الاجتماعي ببن عكنون والذي حمل شعار “ذوي الهمم… إدماج و إبداع”. الى الأهمية الكبيرة التي يوليها قطاع التكوين لفئة ذوي الهمم .

وحسب بيان لوزارة التكوين المهني، فعاليات اللقاء تخللتها زيارة الوزير رفقة أعضاء الطاقم الحكومي للمعرض المقام على هامش الاشغال. حيث تميز الجناح الخاص بقطاع التكوين و التعليم المهنيين بالتعريف لمختلف التخصصات المهنية المكيفة. لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و على رأسها التسويق الالكتروني الموجه لفئة الاعاقة البصرية.

كما شهدت الفعالية تقديم عرض فيلم وثائقي يبرز مجهودات الدولة في مجال الادماج الإقتصادي لفائدة هذه الفئة.

يشار أنه خلال هذه الفعالية تم عرض مشروع دليل إلكتروني متعلق بتوجيه ومرافقة الأشخاص لذوي الاحتياجات الخاصة. لمختلف البرنامج والخدمات المقدمة من قبل القطاعات الوزارية المشاركة.

وفي إطار دعم الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تقديم ستة قروض مصغرة لإنشاء مشاريع مهنية حرة. إضافة إلى تنظيم دورة تدريبية للمستفيدين منها، تركز على كيفية تسيير هذه المشاريع.

جدير بالذكر، أن الفعاليات تمت تحت إشراف كوثر كريكو وزيرة التضامن و الأسرة و قضايا المرأة بالتنسيق مع عدة قطاعات. على غرار التكوين والتعليم المهنيين، السياحة و الصناعة التقليدية، اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة، بحضور كل من مختار ديدوش، وزير السياحة و الصناعة التقليدية، عبد المجيد زعلاني رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان. نور الدين بن براهم رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الكريم بطيوي الوالي المنتدب المقاطعة الادارية بوزريعة.

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