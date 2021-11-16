مرابي يستجيب لجملة من مطالب عمال القطاع
استجاب وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين مرابي، إلى بعض المطالب المشروعة المرفوعة من طرف الفيديرالية الوطنية لعمال التكوين و التعليم المهنيين.
وفي هذا السياق أفاد بيان للإتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، استجابة وزارة التكوين و التعليم المهنيين إلى بعض المطالب المشروعة المرفوعة من طرفها، و هذا من خلال اللجان الوطنية المنضوية تحت لواءها.
وأضاف البيان أنه تم مباشرة تعيين رؤساء المصالح في مراكز التكوين المهني و التمهين وإعادة مراسلة وزارة المالية.
وهذا فيما يخص منحة التسيير المالي و الإداري 4% اضافة الى منحة المسؤولية للأعوان المحاسبين 20% .
كما أكد ذات البيان أنه سيتم متابعة هذا الملف من طرف الوزير شخصيا. مع تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي بحر هذا الأسبوع، للمراجعة النهائية قبل الإفراج عنه.
و في إنتظار تحقيق مطالب مختلف أسلاك عمال القطاع. شكرت الفيديرالية الوطنية وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين مرابي على فتحه لأبواب الحوار و التشاور و حرصه على حلحلة و تلبية مطالب موظفي و عمال القطاع.
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مرابي يستقبل مديرة مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر
استقبل ياسين مرابي، وزير التكوين والتعليم المهنيين، يوم الأربعاء، بمقر دائرته الوزارية، رانية بيخازي، مديرة مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر.
وتندرج هذه المقابلة في إطار تعزيز التعاون بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والمنظمة الدولية للعمل.
خلال هذه المقابلة، تبادل الطرفان المحادثات حول العلاقات التي تربط بين الطرفين، لاسيما فيما يخص التطورات والتحديات الحالية والمستقبلية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين.
بعدها، قدم الوزير لمحة موجزة عن برنامج تطوير وإصلاح منظومة التكوين والتعليم المهنيين، مؤكدا أن مخطط عمل وزارة التكوين والتعليم المهنيين، يولي أهمية بالغة لمواءمة برامج التكوين مع قابلية تشغيل خريجي التكوين المهني، ومتطلبات سوق العمل، الذي يستلزم التكوين والتأهيل المستمر لأساتذة القطاع.
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