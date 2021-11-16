مرابي يستجيب لجملة من مطالب عمال القطاع

استجاب وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين مرابي، إلى بعض المطالب المشروعة المرفوعة من طرف الفيديرالية الوطنية لعمال التكوين و التعليم المهنيين.

وفي هذا السياق أفاد بيان للإتحادية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين، استجابة وزارة التكوين و التعليم المهنيين إلى بعض المطالب المشروعة المرفوعة من طرفها، و هذا من خلال اللجان الوطنية المنضوية تحت لواءها.

وأضاف البيان أنه تم مباشرة تعيين رؤساء المصالح في مراكز التكوين المهني و التمهين وإعادة مراسلة وزارة المالية.

وهذا فيما يخص منحة التسيير المالي و الإداري 4% اضافة الى منحة المسؤولية للأعوان المحاسبين 20% .

كما أكد ذات البيان أنه سيتم متابعة هذا الملف من طرف الوزير شخصيا. مع تنصيب اللجنة التقنية الخاصة بملف القانون الأساسي بحر هذا الأسبوع، للمراجعة النهائية قبل الإفراج عنه.

و في إنتظار تحقيق مطالب مختلف أسلاك عمال القطاع. شكرت الفيديرالية الوطنية وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين مرابي على فتحه لأبواب الحوار و التشاور و حرصه على حلحلة و تلبية مطالب موظفي و عمال القطاع.

إقرأ ايضا:

مرابي يستقبل مديرة مكتب المنظمة الدولية للعمل بالجزائر