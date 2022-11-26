مرابي يسدي تعليمات بخصوص المستفيدين من منحة البطالة

أسدى مرابي ياسين وزير التكوين والتعليم المهنيين تعليمات هامة خلال إشرافه على لقاء دور من إطارات الإدارة المركزية، وكذا المدراء الولائيين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وبعد الإستماع لمختلف التقارير الميدانية التي مرفوعة من الولايات أسدى الوزير التعليمات التالية:

ضرورة بذل المزيد من المجهودات فيما يخص التكفل بجهاز تكوين المستفيدين من منحة البطالة. وإلقاء الضوء على العقبات الحقيقية التي تعترض هذه العملية على مستوى الولايات بالتنسيق مع مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي.

كما حث الوزير على مضاعفة الجهود للارتقاء بالتكوين عن بعد وتسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية. مع تشجيع الاعتماد على هذا النمط من خلال توجيه طالبي التكوين لهذا النمط في مختلف دورات الدخول المهنية.

وخلال ذات اللقاء اكد مرابي على ضرورة المتابعة الدقيقة لوضعية التجهيزات التقنية و البيداغوجية على مستوى المؤسسات التكوينية بالولايات. ووجوب تسييره بشكل فعال وإيلاء العناية اللازمة لهذا الجانب.

وشدد الوزير على المدراء والمفتشين المركزيين،المكلفين بمتابعة الولايات على ضرورة نزول إلى الميدان. للوقوف على الوضعية الحقيقة للمؤسسات التكوينية في مختلف مجالات المتابعة على مستوى الولايات.خاصة ما تعلق بوضعية التجهيزات التقنية و البيداغوجية و إعداد التقارير اللازمة عن الوضعية الحقيقية.