مرابي يعطي من تيميمون إشارة انطلاق دخول التكوين المهني الجديد

أعطى وزير التكوين والتعليم المهنيين مرابي ياسين، اليوم الأربعاء. من ولاية تيميمون إشارة انطلاق الدخول التكويني الجديد لدورة أكتوبر 2021.

وفي بيان للوزارة، فقد أشرف الوزير على تدشين المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني، الشهيد موسى البركة بولاية تيميمون الذي افتتح من خلاله مرابي السنة التكوينية الجديدة 2021-2202.

هذا و يلتحق نحو 660 ألف متربص ومتمهن في مختلف أنماط التكوين، من بينهم ما يقارب 200 ألف متربص جديد، بمقاعد المؤسسات التكوينية، اليوم الأربعاء، بمناسبة الدخول التكويني لدورة أكتوبر2021-2022.

ولانجاح هذا الموسم التكويني، اتخذت الوزارة عدة إجراءات لتوفير كافة الشروط البيداغوجية، البشرية والمادية من أجل ضمان دخول يتكفل بالطلب الوطني على التكوين.

طالع أيضا