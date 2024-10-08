مرابي يُشرف على مراسم الدخول المهني

أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي، اليوم الثلاثاء، على الدخول المدرسي للدورة التكوينية أكتوبر 2024 تحت شعار “التكوين المهني تمكين اقتصادي وحوكمة رقمية”.

وكان الوزير، قد حل ليلة امس الإثنين، والوفد المرافق له، بولاية وهران في إطار زيارة عمل. وللإشراف على الدخول الرسمي للدورة التكوينية اكتوبر 2024 اليوم.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوزير، أن قطاعه يساير التوجهات الكبرى للاقتصاد الوطني. التي من أولوياتها إحداث نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأكد مرابي، على العمل على مرافقة دائمة للتغيرات التي تطرأ على مهارات اليد العاملة التي تحتاجها مختلف الاستثمارات.

وكشف الوزير، أن عروض التكوين بلغ عددها 395.336 مقعدا بيداغوجيا. كما تم فتح 443 تخصصا منها 158 تخصصا للمترشحين ذوي مستوى الثالثة ثانوي و145 تخصصا تأهيليا قصير المدة.