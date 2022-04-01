مراجعة أسعار الغاز مع إسبانيا.. سوناطراك توّضح
كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار في تصريح خص به وأج ان الجزائر لا تستبعد اجراء عملية مراجعة لأسعار الغاز المصدرة نحو إسبانيا.
وأوضح توفيق حكار انه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وبهذا الخصوص قررت الجزائر الابقاء على الاسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. وتابع حكار: “غير أنه لا يستبعد اجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الاسباني”.
وفي رده حول سؤال عن إمكانية الجزائر تموين أوروبا بالغاز بديلا عن روسيا قال المسؤول الاول عن سوناطراك “نتوفر حاليا على بعض المليارات (من الأمتار المكعبة الاضافية- مذكرة التحرير) التي لا يمكن أن تستخلف الغاز الروسي.”
وأضاف انه” في المقابل ومن خلال وتيرة استكشافاتنا فان قدراتنا ستتضاعف في غضون أربع سنوات مما ينبئ بآفاق واعدة مع زبائننا الأوروبيين”.
من جهة اخرى اعتبر حكار أن سنة 2022 مبشرة وتحمل افاقا واعدة من حيث الاستكشافات النفطية للمجمع. حيث ان المجمع حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ثلاثة اكتشافات جديدة لحقول نفطية.
ومن بين هذه الاكتشافات الثلاثة الجديدة، تم تحقيق اكتشاف هام على مستوى محيط منطقة تقرت. ويتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر بحوالي مليار برميل”. كما اكد حكار بأن سوناطراك يعتزم استثمار 40 مليار دولار ما بين 2022 و 2026 في مجال الاستكشاف والتنقيب والانتاج.
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أنجزت سوناطراك الأسبوع الفارط بنجاح بئر ترسيم، غرب عقلة الناصر-2 “2-WOEN” في محيط تقرت شرق 1. الواقع شمال حقل حاسي مسعود.
وحسب بيان لسوناطراك، فقد سمح بئر الترسيم، غرب عقلة الناصر-2 WOEN-2 الواقع 20 كلم من منشآت المعالجة في غورد العمار. بتأكيد الإمتداد شمالا لاحتياطي حقل النفط الخام لعقلة الناصر. والمكتشف في مكامن الطبقات الترياسية السفلى والحجر الرملي الاردوفيسي لورقلة.
كما أكدت هذه البئر ارتفاعات مفيدة تبلغ 15 و13 مترا على التوالي في الطبقات الترياسية والأردوفيسية.
وقد منح تقييم الإنتاج، الذي أجري بشكل رئيسي على الطبقات الترياسية، نفطا وغازا مصاحبا بمعدلات تدفق قدرها 5094 برميل / يوم من النفط. و 582 185 متر مكعب / يوم من الغاز.
كما قدرت الكميات المحتواة من النفط الخام قبل حفر بئر الترسيم غرب عقلة الناصر-2 (WOEN-2)، بـ 546 مليون برميل.
وأشار البيان، إلى أن النتيجة الإيجابية لهذا البئر سمحت بإعادة تقييم هذه الأحجام لترتفع إلى 961 مليون برميل. مع مساهمة بئر الترسيم غرب عقلة الناصر-2 (WOEN-2)، قدرها 415 مليون برميل. ويعتبر مكمن الحجر الرملي الأردوفيسي منطقة نفطية ناشئة وهو موضوع دراسات عديدة وجهود استكشافية هامة.
وأكدت سوناطراك، الإمكانيات النفطية الهامة لمنطقة تقرت. وتعتزم تسريع تطوير هذا القطب لزيادة الإنتاج الوطني. كما أعلنت نجاحها شهر مارس في تقييم بئر الاستكشاف أولاد سيدي الشيخ-1 (OSC-1) في محيط العوابد، بالبيض.
وقد كشفت بئر الإستكشاف أولاد سيدي الشيخ عن وجود نفط خام وغاز مصاحب في مكمن طبقات لياس الكربونية. وتقييم الإنتاج الذي تم إجراؤه على هذا المكمن اعطى نفطا خاما وغازا مصاحبا بمعدلات تدفق بلغت 925 برميل/ يوم من النفط و6456 متر مكعب / يوم من الغاز.
ستعزز نتائج هذه البئر الإمكانات النفطية للمنطقة الجيولوجية لناحية البنود وستسمح مستقبلا، ببروز قطب جديد للمحروقات شمال حاسي الرمل.