مراجعة أسعار الغاز مع إسبانيا.. سوناطراك توّضح

كشف الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار في تصريح خص به وأج ان الجزائر لا تستبعد اجراء عملية مراجعة لأسعار الغاز المصدرة نحو إسبانيا.

وأوضح توفيق حكار انه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، انفجرت أسعار الغاز والبترول. وبهذا الخصوص قررت الجزائر الابقاء على الاسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها. وتابع حكار: “غير أنه لا يستبعد اجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبوننا الاسباني”.

وفي رده حول سؤال عن إمكانية الجزائر تموين أوروبا بالغاز بديلا عن روسيا قال المسؤول الاول عن سوناطراك “نتوفر حاليا على بعض المليارات (من الأمتار المكعبة الاضافية- مذكرة التحرير) التي لا يمكن أن تستخلف الغاز الروسي.”

وأضاف انه” في المقابل ومن خلال وتيرة استكشافاتنا فان قدراتنا ستتضاعف في غضون أربع سنوات مما ينبئ بآفاق واعدة مع زبائننا الأوروبيين”.

من جهة اخرى اعتبر حكار أن سنة 2022 مبشرة وتحمل افاقا واعدة من حيث الاستكشافات النفطية للمجمع. حيث ان المجمع حقق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة ثلاثة اكتشافات جديدة لحقول نفطية.

ومن بين هذه الاكتشافات الثلاثة الجديدة، تم تحقيق اكتشاف هام على مستوى محيط منطقة تقرت. ويتعلق الأمر بحقل باحتياطي يقدر بحوالي مليار برميل”. كما اكد حكار بأن سوناطراك يعتزم استثمار 40 مليار دولار ما بين 2022 و 2026 في مجال الاستكشاف والتنقيب والانتاج.

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