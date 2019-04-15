مراجعة استثنائية للقوائم الإنتخابية بداية من الغد تحسبا لرئاسيات 4 جويلية

أعنلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن انطلاق المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية، بداية من الغد 16 أفريل إلى 23 أفريل.

ودعت وزارة الداخلية في بيان لها، الشباب البالغ من العمر 18 سنة أو الذين سيبلغون 18 سنة

إلى غاية 4 جويلية 2019، وكذا الأشخاص غير المسجلين بالقوائم الإنتخابية، التقرب من بلديات الإقامة خلال الفترة الممتدة بين

16و23 أفريل للتسجيل، بحيث يتم إرفاق بطاقة الهوية،الممثلة في إحدى وثائق الهوية على غرار، بطاقة التعريف الوطنية،جواز السفر ورخصة السياقة.

فضلا عن وثيقة إثبات الإقامة، وأما بخصوص الأشخاص المسجّلين ممن غيروا مقرات إقامتهم، فعليهم التقدم لطلب التسجيل بقوائم الإقامة الجديدة.

ويتم حسب البيان الشطب الآلي بالنسبة للمسجلين الذين قاموا بتغيير إقامتهم، ليتم إصدار بطاقة الناخب للمشاركة في الإستحقاقات المقبلة.

وأما المقيمين بالخارج، فعليهم حسب البيان التزوجه إلى القنصلية الجزائرية، بالبلد الذي يقيم به الشخص للقيام بالتسجيلات.