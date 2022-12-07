مراجعة القوائم الإنتخابية.. إمكانية التسجيل عن بعد

كشفت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، أنه بإمكان المواطنين، وفي إطار المراجعة الدورية للقوائم الإنتخابية. التسجيل الأولي عن بعد في القوائم الإنتخابية البلدية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وأوضحت السلطة في بيان لها، أنه يمكن للمواطنات والمواطنين الولوج إلى موقع السلطة المستقلة عبر الرابط الآتي: https://services.ina-elections.dz/register . للتسجيل الأولي عن بعد في القوائم الإنتخابية البلدية. في إطار المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية. التي انطلقت يوم الأحد الماضي وتتواصل إلى غاية 14 ديسمبر.

كما ذكرت السلطة بأن مكاتب اللجنة البلدية المعنية بمراجعة القوائم الإنتخابية، تبقى مفتوحة طيلة أيام الأسبوع ماعدا الجمعة. من الساعة التاسعة 09:00 صباحا إلى غاية الرابعة والنصف 16:30 مساءا.

أما بالنسبة للمواطنات والمواطنين المقيمين في الخارج، فإنه يتعين عليهم التقرب من الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتسجيل أنفسهم وفقا لنفس الإجراءات. أما بالنسبة للمواطنين والمواطنات غير المسجلين في القوائم الإنتخابية والبالغين ثمانية عشر سنة كاملة يوم 31 ديسمبر 2022. فإنهم مدعوون لطلب تسجيل أنفسهم ببلدية محل إقامتهم على مستوى اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية التي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات.

أما الناخبات والناخبين الذين غيروا مقر إقامتهم فعليهم التقرب من اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الإنتخابية ببلدية مقر إقامتهم الجديدة من أجل إعادة تسجيلهم. حيث يجب أن يرفق طلب التسجيل في القوائم الإنتخابية البلدية بوثيقة إثبات هوية المعني وأخرى تثبت محل الإقامة.

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