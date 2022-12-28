مراجعة القوائم الانتخابية: 305.940عدد المسجلين الجدد

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم أن عدد المسجلين الجدد في القوائم الانتخابية خلال المراجعة السنوية العادية بلغ305940. فيما بلغت عدد التشطيبات 729452.

وكشف شرفي في ندوة صحفية خصصت لتقديم المعطيات المتعلقة بالمراجعة العادية للقوائم الانتخابية، المنظمة بين 4 و14 ديسمبر 2022 أن “عدد المسجلين الجدد بلغ 305940 منهم 17738 يمثلون المواطنين البالغين من العمر 18 سنة”.

واضاف شرفي تم “شطب ما لا يقل عن 729452 مسجل من البطاقية الانتخابية الوطنية ليصبح عدد الهيئة الناخبة 23186049 مسجل”.

كما أوضح رئيس السلطة بالمناسبة أن تراجع الهيئة الناخبة، التي كان عددها قبل المراجعة العادية 23609561. وذلك من خلال “العدد الهام من التشطيبات التي بلغ عددها 729452 منها 421349 مشطوب بسبب الازدواجية في التسجيل في القوائم الانتخابية”. وقدرت الشطب بسبب الازدواجية في التسجيل في القوائم الانتخابية بـ 75% من العملية.